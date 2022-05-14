Индия запретила экспорт пшеницы — Finance.ua

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Индия запретила экспорт пшеницы

Сегодня 22:05
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Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Об этом сообщает Times of India.
Согласно сообщению, экспорт будет разрешен только в случае «поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательство. — Ред.)» до соответствующего решения.
В правительстве выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за российского вторжения в Украину.
Там объяснили свое решение необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны и нужд соседних и уязвимых стран.
По материалам: Економічна Правда
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