Индия запретила экспорт пшеницы — Finance.ua

Индия запретила экспорт пшеницы

Сегодня 22:05

Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Об этом сообщает Times of India.

Согласно сообщению, экспорт будет разрешен только в случае «поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательство. — Ред.)» до соответствующего решения.

В правительстве выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за российского вторжения в Украину.

Там объяснили свое решение необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны и нужд соседних и уязвимых стран.

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