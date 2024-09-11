Индексация пенсий в следующем году — Finance.ua

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Индексация пенсий в следующем году

Казна и Политика
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Индексация пенсий в следующем году
Индексация пенсий в следующем году
В следующем году в Украине запланирована новая индексация пенсий. Об этом во время своей пресс-конференции 10 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям», — говорит украинский премьер.
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Шмыгаль добавил, что инфляция по состоянию на сегодняшний день остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения, связанного с полномасштабным вторжением россиян. По словам премьера, во втором квартале этого года рост ВВП составил 3,7%.

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С 1 мая в Украине изменились размеры пенсий. Однако прибавки по возрасту получили не все категории, а только те, у кого размер пенсий составлял не больше 10 340 грн.
Прибавки по возрасту составляют:
  • для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет — 300 грн;
  • от 75 до 79 лет — 456 грн;
  • от 80 лет — 570 грн.
В июне были пересчитаны пенсии для работающих категорий пенсионеров. Увеличение выплат было произведено в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера индивидуальна.
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Также напомним, что ранее в правительстве рассказали, как граждане могут купить страховой стаж, чтобы получать в будущем большую пенсию. Как сообщалось, государственные учреждения посещать не нужно — всю процедуру можно сделать онлайн.
По материалам:
УНІАН
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