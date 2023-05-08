Индекс S&P 500 снова оказался на грани падения ниже своего пика в 2007 году — Bloomberg Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Индекс S&P 500 снова оказался на грани падения ниже своего пика в 2007 году — Bloomberg

Крах First Republic Bank усилил опасения по поводу платежеспособности региональных кредиторов и инвесторы стали продавать акции финансовых учреждений, в результате чего финансовый индекс S&P 500 вновь оказался на грани падения ниже своего пика в 2007 году.

Об этом сообщает Bloomberg

«С января 2021 года финансовый индекс находится выше максимума 2007 года. Если бы он сейчас пробил этот барьер, это стало бы зловещим сигналом для всего фондового рынка», — говорит менеджер хедж-фондов Джим Роппель, основатель Roppel Capital Management.

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По словам аналитиков, это может повлечь за собой дополнительное давление на банки, заставив их сохранять капитал и сокращать кредитование, что еще больше ухудшит экономику, которая уже находится под угрозой рецессии после резкого повышения процентных ставок Федеральным резервом в течение последних 14 месяцев.

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