Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти шестую неделю подряд — Finance.ua

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти шестую неделю подряд Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет шестую неделю подряд и с 21 по 28 апреля повысился на 2,5%, или на 7,88 пункта, до 321,21 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українські Новини.

В начале указанного периода индекс составил 313,33 пункта, в конце — 321,21 пункта.

Наибольший рост показали акции компании Coal Energy (+9,8%), наибольшее падение — компании «Кернел» (-0,8%).

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 14 по 21 апреля повысился на 0,1%, или на 0,34 пункта, до 313,33 пункта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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