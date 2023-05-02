Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти шестую неделю подряд — Finance.ua

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти шестую неделю подряд
Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет шестую неделю подряд и с 21 по 28 апреля повысился на 2,5%, или на 7,88 пункта, до 321,21 пункта.
Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українські Новини.
В начале указанного периода индекс составил 313,33 пункта, в конце — 321,21 пункта.
Наибольший рост показали акции компании Coal Energy (+9,8%), наибольшее падение — компании «Кернел» (-0,8%).
Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 14 по 21 апреля повысился на 0,1%, или на 0,34 пункта, до 313,33 пункта.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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