Индекс потребительских настроений и экономических ожиданий украинцев уменьшился — исследование Вчера 09:00 — Личные финансы

Индекс потребительских настроений и экономических ожиданий украинцев уменьшился — исследование

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в октябре 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 3,8 пункта и составляет 68,8 п. Уменьшились все составляющие индикатора.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens

В октябре 2024 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 68,8 п., что на 3,8 п. ниже показателя сентября.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился и составляет 54,3 п., что на 1,5 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) уменьшился на 2,4 п. и составляет 47,7 п.;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 0,6 п. и составляет 61 п.

Индекс экономических ожиданий

В октябре уменьшился на 5,3 п. и составляет 78,5 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 77,3 п., что на 3,8 п. ниже уровня этого показателя в сентябре;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 10 п. и составляет 60,6 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 2,1 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 97,6 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,9 п. и составляет 127,5 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 п. и составляет 190,7 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,7 п. и составляет 172,4 п.

«Продолжаем наблюдать негативную динамику Индекса потребительских настроений. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшенные экономические ожидания, особое снижение показывает индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года. Текущее положение населения по сей день без существенных изменений. Кроме того, инфляционные и девальвационные ожидания остаются на уровне предыдущего периода», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине демонстрировал устойчивость, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и повышение инфляции. Это частично объясняется уменьшением продолжительности воздушных тревог и воздействием валютных колебаний.

Справка Finance.ua:

В сентябре 2024 года индекс потребительских настроений украинцев снизился на 7,4 пункта до 72,6. Все составляющие индикатора уменьшились кроме Индекса текущего личного материального положения.

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