Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года — Finance.ua
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Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года

Мир
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Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года
Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года
Уверенность в экономике еврозоны падает до 19-месячного минимума, поскольку инфляция бьет рекорд за рекордом, а ограниченные запасы энергии приближают регион к рецессии.
Об этом пишет Bloomberg.
Данные, обнародованные во вторник, свидетельствуют о том, что индекс Европейской комиссии упал до 97,6 в августе с 99 в предыдущем месяце. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения до 98.
Индикатор настроений в промышленности и сфере услуг ухудшился, поскольку нехватка энергии ставит под угрозу производство, а рост цен сдерживает спрос.
В то время как настроения потребителей неожиданно восстановились в августе с рекордно низкого уровня, домохозяйства настроены относительно перспектив более пессимистично, чем во время пандемии.
Некоторые аналитики говорят, что из-за падения активности в частном секторе второй месяц подряд регион уже находится в рецессии. Спад, в основном, вызван перерабатывающей промышленностью, наиболее страдающей от падения поставок российского природного газа.
Энергетический кризис продолжает разжигать инфляцию. Ожидается, что данные по еврозоне, которые будут опубликованы в среду, покажут, что рост цен достиг еще одного исторического максимума в этом месяце.
Это может привести к тому, что Европейский центральный банк поднимет процентные ставки еще на полпункта на своем заседании по политике на следующей неделе, а некоторые официальные лица предлагают еще более резкое повышение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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