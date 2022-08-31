Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года — Finance.ua

Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года Сегодня 06:23 — Мир

Индекс экономических настроений ЕС упал до самого низкого уровня за полтора года

Уверенность в экономике еврозоны падает до 19-месячного минимума, поскольку инфляция бьет рекорд за рекордом, а ограниченные запасы энергии приближают регион к рецессии.

Об этом пишет Bloomberg

Данные, обнародованные во вторник, свидетельствуют о том, что индекс Европейской комиссии упал до 97,6 в августе с 99 в предыдущем месяце. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения до 98.

Индикатор настроений в промышленности и сфере услуг ухудшился, поскольку нехватка энергии ставит под угрозу производство, а рост цен сдерживает спрос.

В то время как настроения потребителей неожиданно восстановились в августе с рекордно низкого уровня, домохозяйства настроены относительно перспектив более пессимистично, чем во время пандемии.

Некоторые аналитики говорят, что из-за падения активности в частном секторе второй месяц подряд регион уже находится в рецессии. Спад, в основном, вызван перерабатывающей промышленностью, наиболее страдающей от падения поставок российского природного газа.

Энергетический кризис продолжает разжигать инфляцию. Ожидается, что данные по еврозоне, которые будут опубликованы в среду, покажут, что рост цен достиг еще одного исторического максимума в этом месяце.

Это может привести к тому, что Европейский центральный банк поднимет процентные ставки еще на полпункта на своем заседании по политике на следующей неделе, а некоторые официальные лица предлагают еще более резкое повышение.

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