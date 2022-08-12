ICC призывает правительство не вводить дополнительные пошлины на валюту — Finance.ua
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ICC призывает правительство не вводить дополнительные пошлины на валюту

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Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC) выступает против и требует от правительства не вводить 10% сбор на валютообменные операции для покупки импортных товаров и услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ICC к премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Нацбанка Кириллу Шевченко и главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву.
«Необоснованный ввод дополнительных пошлин и сборов на импорт в условиях войны приведет к росту объемов контрабанды, черного рынка валюты, бартерных отношений и тенизации экономики», — говорится в письме.
По словам экспертов ICC, это приведет к риску полной остановки перерабатывающей промышленности, включая стратегические отрасли, ибо значительная часть ресурсов, оборудования, комплектующих и услуг промышленность импортирует и оплачивает валютой. Результатом станет снижение налоговых поступлений в бюджет и массовые сокращения.
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Среди других негативных последствий, ICC называет усиление девальвации гривны из-за падения поступлений от экспорта, ускорения инфляции, усложнения послевоенного восстановления украинской экономики и ухудшения отношений с ЕС, Великобританией и США.
Напомним, ранее инициативу по «импортному» налогу подверг критике член президиума совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. По его словам, это решение приведет к росту инфляции и росту объемов контрабанды, в то время как украинская промышленность может окончательно прийти в упадок.
В свою очередь исполнительный директор ЭБА Анна Деревянко заявила, что от введения налога на импорт пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, так и население, которому придется платить больше за товары и услуги.

К чему приведет 10% налог на импорт

По материалам:
РБК-Україна
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