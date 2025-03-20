Hyundai отзывает 1 508 экземпляров электрического кроссовера Ioniq 5 N — Finance.ua

Hyundai отзывает 1 508 экземпляров электрического кроссовера Ioniq 5 N Сегодня 02:06 — Технологии&Авто

Hyundai отзывает 1 508 экземпляров электрического кроссовера Ioniq 5 N

Корейская компания Hyundai начала отзывную кампанию, в рамках которой признала дефектными 1508 экземпляров высокопроизводительного электрического кроссовера Ioniq 5 N. Как пишет Carscoops, виной всему стала проблема с системой торможения в режиме Left-Foot Braking.

Что произошло

Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA) установила, что неполадки в работе системы связаны с программным обеспечением Integrated Electronic Brake (IEB). Иногда она провоцирует декомпрессию системы ABS, что приводит к снижению эффективности торможения и увеличивает риск аварии.

Какие автомобили подлежат отзыву

Известно, что кампания охватывает автомобили Hyundai Ioniq 5 N, выпущенные с 18 декабря 2023 года по 10 декабря 2024 года. Производитель советует воздержаться от использования режима Left-Foot Braking до завершения обновления ПО.

Что делать владельцам

Об отзыве авто Hyundai сообщает каждому владельцу персонально до 7 апреля 2025 года. Исправить проблему можно будет в официальных дилерских центрах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.