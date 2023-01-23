Хватит ли Украине денег в 2023 году: прогноз Fitch — Finance.ua

Хватит ли Украине денег в 2023 году: прогноз Fitch Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Хватит ли Украине денег в 2023 году: прогноз Fitch

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что международная помощь возместит финансирование дефицита госбюджета Украины на 2023 год. Дальнейшие перспективы пока не ясны.

Об этом говорится в сообщении агентства

Финансирование дефицита в 2023 году по-прежнему в значительной степени зависит от предусмотренной в бюджете двусторонней и многосторонней помощи в размере 38 млрд долларов (по сравнению с 32,8 млрд долларов, выделенных в 2022 году). ЕС и США выделили 29 млрд долларов, и Fitch ожидает, что цель на 2023 год будет полностью достигнута.

По оценке Fitch, вполне возможно, что Украина успешно завершит четырехмесячную мониторинговую программу МВФ, согласованную в декабре. Но остается непонятным, одобрит ли МВФ новую кредитную программу без значительно большей предсказуемости по безопасности и связанным с ней макроэкономическим показателям.

В то же время, финансирование не определено после 2023 года.

«Сейчас мало что известно об источниках финансирования по окончании этого года из-за рисков, связанных с потенциальной усталостью доноров, усилением стресса в банковском секторе, что ослабляет спрос на внутренний долг, и ограничениями на использование фискального финансирования НБУ, если инфляция останется высокой и возобновится давление внешнего финансирования», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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