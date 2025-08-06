Hugo Boss поднимет цены из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Hugo Boss поднимет цены из-за пошлин Трампа Сегодня 04:11

Hugo Boss поднимет цены из-за пошлин Трампа

Hugo Boss поднимет цены во всем мире с весны 2026 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий модный дом Hugo Boss AG анонсировал глобальное повышение цен на коллекцию весна 2026 года. Как объяснил финансовый директор компании Ив Мюллер, отчасти это связано с повышением пошлин в США.

Цены вырастут умеренно, Китай не попадет под изменения из-за низкого спроса.

Решение следует за аналогичными шагами таких брендов, как Hermès, Adidas и Nike. Доля США в продажах Hugo Boss составляет около 15%. Половину товаров для американского рынка компания поставляет из Европы, в том числе Турции, попавшей под 15% тариф.

Акции Hugo Boss выросли на 0,4% после публикации квартального отчета с лучшими, чем ожидалось результатами.

Економічна Правда По материалам:

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