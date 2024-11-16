Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото)

Технологии&Авто
13
Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото)
Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото)
Huawei готова приступить к продаже нового электромобиля Luxeed S7, разработанного совместно с Changan Automobile.
Об этом сообщает arenaev.

Сколько будет стоить авто

Huawei Luxeed S7 уже доступен для предварительного заказа в Китае, а поставки ожидаются в декабре.
Начальная цена версии S7 Pro составляет €30,9 тыс., тогда как версия S7 Max колеблется от €34,7 тыс. Топовая версия S7 Ultra доступна за €40,9 тыс.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Подробные характеристики Luxeed S7 пока не обнародованы, но известно, что он основан на платформе Huawei DriveONE, используемой в предыдущей модели.
Это означает систему на 800 В и возможность выбора между одно- и двухмоторной версией. Полноприводная версия имеет совокупную мощность 489 лошадиных сил и разгоняется от 0 до 100 км/ч за не более 3 секунд.
Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото)
Одномоторная версия имеет мощность 288 лошадиных сил и обеспечивает ускорение до 100 км/ч чуть более 5 секунд.
Интерьер Huawei Luxeed S7 предлагает минималистичный подход. Большой центральный сенсорный экран доминирует на приборной панели и является центром управления многочисленными функциями автомобиля, включая навигацию, развлечения и климат-контроль.
Традиционная панель приборов заменена другим экраном, а основную информацию водители могут видеть на проекционном дисплее (HUD).
Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото)
Huawei присоединилась к созданию передовых систем помощи водителю (ADAS) в S7. Автомобиль оснащен большим количеством сенсоров, камер, радаров и дополнительным сенсором LiDAR, что позволяет использовать такие функции, как адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы и автоматическое экстренное торможение.
Luxeed S7 стал первым серийным автомобилем с HarmonyOS 4 — новейшей версией операционной системы Huawei, адаптированной для автомобилей.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.