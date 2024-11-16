Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото) — Finance.ua

Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото) Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

Huawei готовит к продаже новый электромобиль Luxeed S7 (фото)

Huawei готова приступить к продаже нового электромобиля Luxeed S7, разработанного совместно с Changan Automobile.

Об этом сообщает arenaev.

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Huawei Luxeed S7 уже доступен для предварительного заказа в Китае, а поставки ожидаются в декабре.

Начальная цена версии S7 Pro составляет €30,9 тыс., тогда как версия S7 Max колеблется от €34,7 тыс. Топовая версия S7 Ultra доступна за €40,9 тыс.

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Подробные характеристики Luxeed S7 пока не обнародованы, но известно, что он основан на платформе Huawei DriveONE, используемой в предыдущей модели.

Это означает систему на 800 В и возможность выбора между одно- и двухмоторной версией. Полноприводная версия имеет совокупную мощность 489 лошадиных сил и разгоняется от 0 до 100 км/ч за не более 3 секунд.

Одномоторная версия имеет мощность 288 лошадиных сил и обеспечивает ускорение до 100 км/ч чуть более 5 секунд.

Интерьер Huawei Luxeed S7 предлагает минималистичный подход. Большой центральный сенсорный экран доминирует на приборной панели и является центром управления многочисленными функциями автомобиля, включая навигацию, развлечения и климат-контроль.

Традиционная панель приборов заменена другим экраном, а основную информацию водители могут видеть на проекционном дисплее (HUD).

Huawei присоединилась к созданию передовых систем помощи водителю (ADAS) в S7. Автомобиль оснащен большим количеством сенсоров, камер, радаров и дополнительным сенсором LiDAR, что позволяет использовать такие функции, как адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы и автоматическое экстренное торможение.

Luxeed S7 стал первым серийным автомобилем с HarmonyOS 4 — новейшей версией операционной системы Huawei, адаптированной для автомобилей.

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