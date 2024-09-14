Госбюджет: курс доллара и запланированные зарплаты украинцев от Кабмина в 2025 году — Finance.ua

Госбюджет: курс доллара и запланированные зарплаты украинцев от Кабмина в 2025 году Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Госбюджет: курс доллара и запланированные зарплаты украинцев от Кабмина в 2025 году

45 гривен за $1. По прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне

Такие данные среди макропоказателей в проекте госбюджета, который обнародовал председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

В то же время, ожидаемый курс доллара на 2024 год, как указано в документе, был 40,8 грн.

Прогноз финансирования госбюджета на следующий год предполагает снижение дефицита бюджета до 19,4% внутреннего валового продукта (ВВП), что, как пишут в правительстве, отвечает показателям согласованных с международными партнерами.

Среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 24 389 грн (ожидаемая средняя зарплата в 2024 году — 20 581).

Справка Finance.ua:

ситуация на валютном рынке в августе была контролируемой, а курсовые колебания умеренными и двусторонними. Объем чистой продажи валюты НБУ снизился благодаря уменьшению спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков;

средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.



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