Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка — Finance.ua

Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка 30.05.2023, 00:36 — Технологии&Авто

Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка, Фото: autohome.com.cn

Компания Honda показала первое фото нового седана.

Китайское подразделение Dongfeng-Honda поделилось тизером Inspire.

Речь идет о рестайлинговой версии Accord одиннадцатой итерации: поменяются бамперы, крышка багажника и декор.

На старте продаж у седана будет связка турбомотора 1,5 л и вариатора; в будущем появятся гибриды с атмосферником 2.0. Ожидаемая стартовая цена — 179 800 юаней (25 500 долларов).

Фото: autohome.com.cn

Хотя Dongfeng-Honda пытается создать интригу, внешность и характеристики нового седана Inspire не секрет, ведь сертификационные данные были опубликованы 3,5 месяца назад.

Особенностями модели станет радиаторная решетка с вертикальными ламелями, а также фонари без перемычки в центре.

Фото: autohome.com.cn

Сверхэкономичная гибридная версия только что появилась у исходной Honda Accord, так что поначалу Inspire будет довольствоваться обычным бензиновым 1,5-литровым турбированным двигателем (192 силы, 260 Нм) в сочетании с вариатором. Различий по салону у «родственных» седанов не ожидается вовсе.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.