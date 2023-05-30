Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка — Finance.ua

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Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка

Технологии&Авто
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Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка
Honda показала первое изображение нового Accord для китайского рынка, Фото: autohome.com.cn
Компания Honda показала первое фото нового седана.
Китайское подразделение Dongfeng-Honda поделилось тизером Inspire.
Речь идет о рестайлинговой версии Accord одиннадцатой итерации: поменяются бамперы, крышка багажника и декор.
На старте продаж у седана будет связка турбомотора 1,5 л и вариатора; в будущем появятся гибриды с атмосферником 2.0. Ожидаемая стартовая цена — 179 800 юаней (25 500 долларов).
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Хотя Dongfeng-Honda пытается создать интригу, внешность и характеристики нового седана Inspire не секрет, ведь сертификационные данные были опубликованы 3,5 месяца назад.
Особенностями модели станет радиаторная решетка с вертикальными ламелями, а также фонари без перемычки в центре.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Сверхэкономичная гибридная версия только что появилась у исходной Honda Accord, так что поначалу Inspire будет довольствоваться обычным бензиновым 1,5-литровым турбированным двигателем (192 силы, 260 Нм) в сочетании с вариатором. Различий по салону у «родственных» седанов не ожидается вовсе.
По материалам:
Телеканал 24
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