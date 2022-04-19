Глобальная экономическая неопределенность, усиливающаяся на фоне войны в Украине, может замедлить рост мировой экономики — Finance.ua

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Глобальная экономическая неопределенность, усиливающаяся на фоне войны в Украине, может замедлить рост мировой экономики

Сегодня 10:56 — Мир

Материал подготовлен отделом аналитики финансовых рынков RoboForex

По мере того, как на территории Украины продолжаются военные действия, глобальная неопределенность, согласно данным Всемирного индекса неопределенности, в ежеквартальном измерении резко возросла в 143 странах. Это увеличение является плохим признаком для дальнейшего развития и предвещает значительное снижение объемов производства. Усиления «турбулентности» в I квартале может быть достаточно, чтобы сократить годовой рост мировой экономики на 0,35 процентных пунктов.

Экстремальных значений данный показатель достиг во время первой волны коронавируса, затем наблюдалось его резкое падение. Тем не менее мировой индекс неопределенности восстановился в I квартале, достигнув уровней, наблюдавшихся во время терактов 11 сентября 2001 года в США и при голосовании граждан Великобритании в 2016 году за выход из Европейского союза. Несмотря на недавний скачок, текущие значения по-прежнему вдвое ниже уровней в начале пандемии.

Это объясняется тремя факторами:

1. COVID-19 стал глобальным событием, поразившим почти каждую из национальных экономик и систем здравоохранения.

2. «Вспышка» произошла на фоне и без того повышенной неопределенности из-за Brexit и «торговой войны» между США и Китаем.

3. Индекс может подняться на еще один пик, связанный с военным конфликтом в Украине.

График демонстрирует квартальный индекс с 1990 года, а также новое ежемесячное значение, относящееся к боевым действиям в Украине. Ежемесячный индекс отслеживает связанную с Украиной неопределенность в 42 странах, на долю которых приходится около 90% мировой экономики.

Ежемесячный индекс показывает, как в мире увеличивается напряженность, связанная с военным противостоянием на территории Украины. Важно отметить, что нестабильность неуклонно росла с начала этого года, и теперь на ее долю приходится почти 40% общемирового показателя (правая часть диаграммы). Изначально статистика по европейским странам была хуже, чем в других частях света, но разрыв между регионами со временем сократился, что свидетельствует о расширении экономических последствий конфликта на Украине.

Мир за несколько последних десятилетий стал более глобальным. Срыв посевной кампании в Украине приведет к неминуемому росту цен на продовольствие. Перебои с поставками подсолнечного масла отразились на ценах во многих странах ЕС. Также наша страна удовлетворяет до 90% потребностей США в неоне — важном элементе при производстве микросхем, которые применяются во многих электронных приборах. Таким образом все мировое сообщество крайне заинтересовано в скорейшем прекращении боевых действий.

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