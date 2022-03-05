Группа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и Беларуси — Finance.ua

Группа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и Беларуси

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Группа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и Беларуси

Группа Всемирного Банка безотлагательно останавливает реализацию всех своих программ в России и Беларуси.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"Международное сообщество продолжает усиливать поддержку Украины и вводит беспрецедентные санкции и ограничения против Российской Федерации.

Из-за жестокого и грубого вторжения РФ на территорию Украины и военных действий против народа Украины Группа Всемирного Банка безотлагательно останавливает реализацию всех своих программ в РФ и Беларуси", — написал Шкарлет.

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Он отметил, что Всемирный Банк также подтвердил свою готовность предоставить немедленную помощь Украине и начал разрабатывать различные варианты инструментов такой поддержки, включая механизмы ускоренного финансирования.

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