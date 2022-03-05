Группа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и Беларуси — Finance.ua
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Группа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и Беларуси

Сегодня 16:13Фондовый рынок
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Группа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и БеларусиГруппа Всемирного Банка останавливает реализацию своих программ в РФ и Беларуси
Группа Всемирного Банка безотлагательно останавливает реализацию всех своих программ в России и Беларуси.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.
"Международное сообщество продолжает усиливать поддержку Украины и вводит беспрецедентные санкции и ограничения против Российской Федерации.
Из-за жестокого и грубого вторжения РФ на территорию Украины и военных действий против народа Украины Группа Всемирного Банка безотлагательно останавливает реализацию всех своих программ в РФ и Беларуси", — написал Шкарлет.
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Он отметил, что Всемирный Банк также подтвердил свою готовность предоставить немедленную помощь Украине и начал разрабатывать различные варианты инструментов такой поддержки, включая механизмы ускоренного финансирования.
По материалам: Укрінформ
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