Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка — Finance.ua
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Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка

Сегодня 11:10Казна и Политика
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Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банкаУкраина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка
Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы, а на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании в объеме до 1,4 млрд долларов.
Об этом говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на фронтах финансирования и политик и срочно увеличивают свою поддержку», — заявили в МВФ.
Фонд реагирует на запрос украинской стороны по экстренному финансированию, который наш Совет директоров рассмотрит на следующей неделе. Напомним, что в рамках Rapid Financing Instrument (RFI) Украина может получить до 1,4 млрд долларов, то есть 50% квоты в МВФ.
«Кроме того, мы продолжаем работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов», — продолжили в Фонде.
Группа Всемирного банка, в то же время, готовит пакет помощи в размере 3 млрд долларов на ближайшие месяцы, начиная с экстренной бюджетной поддержки не менее 350 млн долларов, который Совет директоров рассмотрит уже на этой неделе.
За этим траншем следует еще 200 млн долларов скорой помощи на здоровье и образование. Этот пакет будет содержать мобилизацию средств от нескольких сторон, и СБ уже приветствует анонсированную поддержку многих двусторонних партнеров.
В фонде отметили, что война, развязанная Россией против Украины, уже привела к последствиям для других стран. Потребительские цены быстро растут и повлекут за собой более высокую инфляцию, которая больше всего затронет группы с низким доходом. Также перебои на финансовых рынках будут только ухудшаться с продолжением войны, вдобавок к эффекту от экономических санкций против РФ.
По материалам: Економічна Правда
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