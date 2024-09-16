Группа БРИКС: сравнение экономического потенциала стран-членов и кандидатов на вступление Сегодня 08:23

Группа БРИКС: сравнение экономического потенциала стран-членов и кандидатов на вступление

Организация БРИКС с начала года расширилась почти вдвое — к Бразилии, россии, Индии, Китаю и ЮАР присоединились ОАЭ, Египет, Эфиопия и Иран. В процессе присоединения находится Саудовская Аравия, еще две страны — Турция и Азербайджан — подали заявки на вступление. Кроме того, владимир путин утверждает, что еще более 30 стран хотят в том или ином формате участвовать в работе группы.

«Слово и дело» сравнило экономический потенциал стран-членов БРИКС и кандидатов на вступление.

Среди девяти членов группы БРИКС самое большое население в Индии (1 млрд 428,6 млн) и Китае (1 млрд 410,7 млн). В Бразилии проживает 216,4 млн человек, в россии — 143,8 млн, в Эфиопии — 126,5 млн, в Египте — 112,7 млн, в Иране — 89,2 млн, в ЮАР — 60,4 млн. Наименьшее население в ОАЭ — 9,5 млн. В Саудовской Аравии, которая в процессе присоединения, 36,9 млн населения.

Таким образом, в странах БРИКС проживает 3 млрд 634,7 млн ​​человек, или 45,3% населения мира. В Турции и Азербайджане, которые подали заявки, живет еще 85,3 млн и 10,1 млн человек соответственно.

По уровню ВВП на душу населения среди стран БРИКС лидирует ОАЭ — 53 тыс. долларов. На втором месте Саудовская Аравия — 28,9 тыс. долларов, на третьем — россия (13,8 тыс. долларов).

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В Китае ВВП на душу населения составляет 12,6 тыс. долларов, в Бразилии — 10 тыс., в ЮАР — 6,3 тыс., в Иране — 4,5 тыс., в Египте — 3,5 тыс., в Индии — 2,5 тыс., в Эфиопии — 1,3 тыс.

В Турции ВВП на душу населения составляет 13 тыс. долларов, в Азербайджане — почти вдвое меньше (7,2 тыс.).

Самый высокий ВВП у Китая — 17 трлн 794,8 млрд долларов, самый низкий — в Эфиопии (163,7 млрд). В сумме страны БРИКС составляет 27% мирового ВВП.

ВВП Турции оценивается в 1,1 трлн долларов, Азербайджана — 72,4 млрд долларов.

Кроме того, на страны БРИКС приходится почти половина мировой добычи нефти — 1 млрд. 918,9 млн. тонн или 42,5%.

Нефть добывают в россии (541,7 млн. тонн за 2023 год), Саудовской Аравии (531,7 млн. тонн) Иране (214,3 млн. тонн), Китае (209 млн. тонн), Бразилии (183,7 млн. тонн), ОАЭ (176,1 млн. тонн), Индии (32,6 млн. тонн) и Египте (29,8 млн. тонн).

В Турции добыча нефти не ведется, в Азербайджане добыли 30,2 млн. тонн в прошлом году.

Слово і Діло По материалам:

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