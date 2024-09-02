Турция направила заявку на вступление в БРИКС — СМИ Сегодня 18:00

Власти Турции подали официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет 1bpost.com.

«Турция сделала формальный запрос на вступление в БРИКС — группу развивающихся стран, поскольку она хочет усилить глобальное влияние и укрепить новые связи, кроме традиционных западных союзников, заявили люди, ознакомленные с темой», — информирует агентство.

Это решение отражает стремление Турции развивать отношения для продвижения многополярного мира, оставаясь при этом членом НАТО, пояснили источники Bloomberg.

Они уточнили, что в Анкаре считают: «геополитический центр тяжести смещается от стран с развитой экономикой». Еще источники заявили, что шаг Анкары вызван также разногласиями с другими членами НАТО из-за стремления Турции поддерживать отношения с россией после начала ее вооруженного нападения на Украину в 2022 году. Кроме того, власти Турции не устраивает отсутствие прогресса в связи с поданной ранее заявкой вступить в ЕС.

Также собеседники агентства заявили, что турецкие власти считают, что вступление в БРИКС позволит улучшить экономические отношения с рф и КНР, быть торговым посредником между ЕС и Азией. Турция также рассчитывает стать хабом для экспорта газа из россии и Центральной Азии.

В МИДе Турции и администрации президента эту информацию не подтвердили.

Ранее Турция уже изъявляла желание присоединиться к БРИКС. «Турция может стать сильной, процветающей и влиятельной страной, если наладит отношения и с Востоком, и с Западом», — отмечал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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