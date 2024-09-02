Турция направила заявку на вступление в БРИКС — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция направила заявку на вступление в БРИКС — СМИ

38
Власти Турции подали официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет 1bpost.com.
«Турция сделала формальный запрос на вступление в БРИКС — группу развивающихся стран, поскольку она хочет усилить глобальное влияние и укрепить новые связи, кроме традиционных западных союзников, заявили люди, ознакомленные с темой», — информирует агентство.
Это решение отражает стремление Турции развивать отношения для продвижения многополярного мира, оставаясь при этом членом НАТО, пояснили источники Bloomberg.
Они уточнили, что в Анкаре считают: «геополитический центр тяжести смещается от стран с развитой экономикой». Еще источники заявили, что шаг Анкары вызван также разногласиями с другими членами НАТО из-за стремления Турции поддерживать отношения с россией после начала ее вооруженного нападения на Украину в 2022 году. Кроме того, власти Турции не устраивает отсутствие прогресса в связи с поданной ранее заявкой вступить в ЕС.
Также собеседники агентства заявили, что турецкие власти считают, что вступление в БРИКС позволит улучшить экономические отношения с рф и КНР, быть торговым посредником между ЕС и Азией. Турция также рассчитывает стать хабом для экспорта газа из россии и Центральной Азии.
В МИДе Турции и администрации президента эту информацию не подтвердили.
Ранее Турция уже изъявляла желание присоединиться к БРИКС. «Турция может стать сильной, процветающей и влиятельной страной, если наладит отношения и с Востоком, и с Западом», — отмечал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.