Grok Маска заблокировали в Европе из-за нарушения конфиденциальности 29.05.2025, 02:40 — Технологии&Авто

Grok Маска заблокировали в Европе из-за нарушения конфиденциальности

Чат-бот Grok, созданный компанией xAI, возглавляемой Илоном Маском, попал под блокировку у 25% компаний по всей Европе. По данным аналитической компании Netskope, основными причинами такого решения являются риски нарушения конфиденциальности данных и потенциальное распространение фейковой информации.

Grok неоднократно обвинялся в продвижении ложных утверждений. Среди самых громких инцидентов — повторение теорий заговора, в частности о «белом геноциде» в Южной Африке, а также сомнительные утверждения по поводу Холокоста. Такие заявления вызывают особую обеспокоенность в странах Европы, где действуют жесткие нормы для проявлений вражды и дезинформации.

Отдельные регуляторы, в частности Ирландская комиссия по защите данных, начали расследование относительно того, могла ли платформа X (бывший Twitter), принадлежащая Маску, использовать публичные сообщения пользователей из ЕС для обучения Grok без согласия. Если подтвердится нарушение GDPR, это может привести к серьезным штрафам и новым ограничениям.

По сравнению с Grok другие популярные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT или Gemini от Google, имеют значительно более низкий уровень блокировки среди компаний — 9,8% и 9,2% соответственно. Это указывает на более высокое доверие к конкурентам Grok в вопросах этики и безопасности данных.

Массовая блокировка свидетельствует о потере доверия к Grok среди бизнес-структур в Европе. Чтобы вернуть доверие, xAI придется обеспечить полную прозрачность в вопросах конфиденциальности, борьбы с дезинформацией и соответствия законодательству ЕС. Без этого Grok рискует остаться за пределами европейского рынка.

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