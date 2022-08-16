Гривневые средства украинцев в банках растут — НБУ Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

Банковский сектор во ІІ квартале адаптировался к работе в условиях военного положения, в частности, благодаря поддержке НБУ.

Об этом сообщает НБУ.

Гривневый кредитный портфель рос благодаря корпоративному кредитованию государственными банками, преимущественно при поддержке государственных программ. Спрос на ссуды со стороны населения в условиях военного времени сокращался.

Уровень ликвидности оставался высоким, несмотря на войну. Объем средств клиентов в банках вырос прежде всего за счет гривневых средств населения и вкладов бизнеса в иностранной валюте.

Формирование резервов обусловило рост убытков банковского сектора, однако по итогам ІІ квартала он остался операционно прибыльным.

С июня начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. Стремительнее всего подорожали трехмесячные депозиты населения. Из-за существенного увеличения кредитного риска также росла стоимость гривневых ссуд субъектам хозяйствования.

Сектор операционно эффективный, в то же время рост резервирования обуславливает увеличение убытков банков.

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Банковский сектор оставался операционно прибыльным, несмотря на военные действия, в том числе благодаря сокращению издержек. Составляющие операционного дохода медленно восстанавливаются.

Однако, существенные отчисления в резервы под ожидаемые в результате войны потери обусловили его убытки в размере 4.5 млрд грн во ІІ квартале, 4.6 млрд грн — с начала года.

Количество убыточных за квартал банков составило 24 учреждения.

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