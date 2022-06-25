Греция приостановила прием документов на визы у россиян — Finance.ua

Греция приостановила прием документов на визы у россиян
С 27 июня россияне не смогут получать визы в Грецию, так как визовый центр этой страны со следующей недели прекращает принимать у граждан рф документы. Об этом сообщает АТОР.
Отмечается, что греческая сторона назвала проблему технической, из-за обновления системы. Однако при этом никаких сроков для возобновления приема документов не обозначается.
Также сообщается о том, что с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам приостанавливают свою работу консульства Греции в некоторых российских городах.
Напомним, что Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.
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