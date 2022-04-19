Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС — Finance.ua

Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС

Сегодня 19:28 — Фондовый рынок

Греческая береговая охрана заблокировала российский нефтяной танкер во время движения к месту назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея.

Об этом сообщает Kathimerini.

Представители береговой охраны сказали, что приказ об аресте корабля был выдан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Европейским Союзом из-за ее вторжения в Украину.

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Согласно источникам, танкер «Пегас» под российским флагом направлялся в Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно, но из-за неблагоприятных погодных условий отошел в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили.

На борту судна находятся 19 членов экипажа.

В береговой охране утверждают, что арестовано само судно, но не его нефтяной груз.

Напомним, 17 апреля во всех государствах Европейского союза, имеющих морские или речные порты, начала действовать директива ЕС о запрете входа в порты кораблей, связанных с рф.

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