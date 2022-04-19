Гетманцев назвал страну ЕС, которая эффективнее всех выполняет санкции против россии — Finance.ua
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Гетманцев назвал страну ЕС, которая эффективнее всех выполняет санкции против россии

Сегодня 08:26Казна и Политика
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Страной ЕС, которая наиболее эффективно применяет санкции против россии, оказалась Бельгия. Там заморозили российские активы на сумму около 200 млрд евро.
Для сравнения, Португалия заблокировала один счет на 242 евро, а Испания — арестовала три яхты.
Эффективности Бельгии на поприще применения санкций во многом способствовало отключение российских банков от системы SWIFT. Штаб-квартира этой структуры расположена в Бельгии, отметил народный депутат Украины («Слуга народа»), глава бюджетного комитета парламента Даниил Гетманцев.
«Мы каждый день убеждаемся в том, что страны ЕС применяют санкции против рф с разной отдачей и уровнем успеха. Португалия заблокировала один счет на 242 евро, а Испания арестовала только три яхты. В это же время в Люксембурге дела обстояли лучше — заморозили активы на 2,5 млрд евро... Но пока что ни одна страна ЕС не может похвастаться лучшим результатом в реализации санкций против страны-агрессора чем Бельгия», — заявил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Обозреватель
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