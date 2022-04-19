Гетманцев назвал страну ЕС, которая эффективнее всех выполняет санкции против россии — Finance.ua

Гетманцев назвал страну ЕС, которая эффективнее всех выполняет санкции против россии

Сегодня 08:26 — Казна и Политика

Страной ЕС, которая наиболее эффективно применяет санкции против россии, оказалась Бельгия. Там заморозили российские активы на сумму около 200 млрд евро.

Для сравнения, Португалия заблокировала один счет на 242 евро, а Испания — арестовала три яхты.

Эффективности Бельгии на поприще применения санкций во многом способствовало отключение российских банков от системы SWIFT. Штаб-квартира этой структуры расположена в Бельгии, отметил народный депутат Украины («Слуга народа»), глава бюджетного комитета парламента Даниил Гетманцев.

«Мы каждый день убеждаемся в том, что страны ЕС применяют санкции против рф с разной отдачей и уровнем успеха. Португалия заблокировала один счет на 242 евро, а Испания арестовала только три яхты. В это же время в Люксембурге дела обстояли лучше — заморозили активы на 2,5 млрд евро... Но пока что ни одна страна ЕС не может похвастаться лучшим результатом в реализации санкций против страны-агрессора чем Бельгия», — заявил Гетманцев.

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