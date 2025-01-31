Grain from Ukraine: в ООН дополнили перечень необходимых продуктов — Finance.ua

Grain from Ukraine: в ООН дополнили перечень необходимых продуктов Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Grain from Ukraine: в ООН дополнили перечень необходимых продуктов

Министерство иностранных дел и Министерство аграрной политики и продовольствия согласовали предварительный перечень продукции, которую Украина может предоставить другим государствам при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в рамках инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»).

Об этом сообщает Офис Президента по итогам встречи советника главы государства Владислава Власюка с представителями Всемирной продовольственной программы ООН.

Как отмечается, в текущем году запланировано дальнейшее расширение инициативы Grain from Ukraine.

Директор ВПП ООН в Украине Ричард Раган отметил, что организация заинтересована в подсолнечном масле, а также рассмотрит возможность закупать кукурузу, пшеницу и горох. Отдельно он подчеркнул, что сейчас ВПП ООН работает над тем, чтобы максимально ускорить процесс поставки продукции, в частности, в Сирию.

«Помощь Сирии — очень важная тема для Президента Украины. Это помощь украинской нации народу Сирии, который, как и мы, хорошо знает, что такое страдать из-за россиян. Мы хотели бы продолжить наше сотрудничество по обеспечению продовольственной безопасности», — отметил Владислав Власюк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.