Государство выделило 18 миллиардов для гумпомощи на временно оккупированных территориях — Finance.ua
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Государство выделило 18 миллиардов для гумпомощи на временно оккупированных территориях

Сегодня 08:28Казна и Политика
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Государство выделило 18 миллиардов для гумпомощи на временно оккупированных территорияхГосударство выделило 18 миллиардов для гумпомощи на временно оккупированных территориях
Государство выделило 18 млрд гривен на закупку продуктов питания, лекарств и стройматериалов для людей на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия, и планирует раздать 12 млн таких гуманитарных пакетов.
Об этом сообщил премьер-министров Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
«Поставка гуманитарных грузов на оккупированные территории, на территории, где ведутся боевые действия, на территории, где находятся окруженные города. Государство выделило 18 млрд грн, определило Укрзализныцю ключевым закупщиком пищевых продуктов. Мы определили чуть больше 10 основных пищевых продуктов, которые составляют основной пищевой набор на время войны», — сказал глава правительства.
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Кроме того, эти деньги также будут тратиться на определенный перечень строительных материалов для быстрого восстановления поврежденных объектов там, где это возможно, а также на лекарства.
Шмыгаль заверил, что во временно оккупированные украинские города тоже пытаются доставить эти грузы через гуманитарные коридоры.
«Мы планируем раздать 12 млн таких сухпайков, таких гуманитарных пакетов людям, нуждающимся в элементарном — еде и лекарствах», — подчеркнул премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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