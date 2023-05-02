Государство профинансирует переквалификацию 10 тысяч переселенцев — Finance.ua

Государство профинансирует переквалификацию 10 тысяч переселенцев Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Государство профинансирует переквалификацию 10 тысяч переселенцев

В этом году по меньшей мере 10 тысяч внутренних переселенцев должны получить переквалификацию за счет государства.

Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила в эфире единого телемарафона новостей.

Она уточнила, что это будет происходить по программе получения специальных ваучеров на переподготовку, приобретение другой специализации, повышение квалификации и т.д. По словам чиновника, эта программа — одна из эффективных.

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«Мы понимаем, что государство должно прилагать усилия по трудоустройству ВПЛ. Следует использовать возможность переквалифицировать их. Для этого у нас действует программа ваучеров. Мои усилия как вице-премьера сейчас направлены на то, чтобы расширить ее. Чтобы в этом году по меньшей мере 10 тысяч наших внутренне перемещенных лиц получили такую переквалификацию за счет государства», — резюмировала Ирина Верещук.

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