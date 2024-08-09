Государство инвестирует в бизнес 6 тысяч украинцев 1,5 млрд — Finance.ua
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Государство инвестирует в бизнес 6 тысяч украинцев 1,5 млрд

Казна и Политика
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В этом году победителями программы «Собственное дело» стали более 6 тысяч украинцев, в их бизнес государство инвестирует 1,5 млрд грн.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
В пресс-службе министерства также отметили, по итогам четырнадцатой волны определены еще 334 победителя программы. Они получат гранты на начало или развитие бизнеса на 80 млн грн.
Среди получателей микрогрантов четырнадцатой волны 54% женщин, 34% мужчин и 12% юридических лиц.
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители четырнадцатой волны, являются:
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 110 человек;
  • временное размещение и организация питания — 46 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 42 человека.
По грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
По материалам:
Економічна Правда
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