Госфинмониторинг заблокировал 687 млн грн коллаборантов и предателей — Finance.ua

«Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение россии финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего ущерба, причиненного их кровавыми действиями на нашей земле», — говорится в сообщении.
Напомним, правительство согласовало принудительное изъятие активов МР Банка (экс-Сбербанка — «дочка» Сбербанка россии) и Проминвестбанка («дочка» ВЭБ). Ранее с соответствующим предложением в Кабмин обращался Нацбанк.