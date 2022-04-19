Госфинмониторинг заблокировал 687 млн грн коллаборантов и предателей — Finance.ua

Госфинмониторинг заблокировал 687 млн грн коллаборантов и предателей

Сегодня 15:27 — Казна и Политика

Госфинмониторинг заблокировал 687 млн грн коллаборантов и предателей

За I квартал Государственная служба финансового мониторинга выявила нелегальные операции на 11,56 млрд грн. При этом часть из них может быть связана с финансированием военной агрессии рф.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, госорган заблокировал 687 млн грн, принадлежащих 83 лицам, подозреваемым в измене Украине и причастности к войне, развязанной россией.

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«Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение россии финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего ущерба, причиненного их кровавыми действиями на нашей земле», — говорится в сообщении.

Напомним, правительство согласовало принудительное изъятие активов МР Банка (экс-Сбербанка — «дочка» Сбербанка россии) и Проминвестбанка («дочка» ВЭБ). Ранее с соответствующим предложением в Кабмин обращался Нацбанк.

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