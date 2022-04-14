Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука — Finance.ua

Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука

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Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука

Лычаковский районный суд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.

Среди арестованного имущества:

моторная яхта;

26 автомобилей;

30 земельных участков;

23 дома;

32 квартиры;

17 паркомест.

Кроме того, под арест также попали доли Медведчука и его жены в уставных капиталах 25 компаний.

Подозреваемый в госизмене нардеп, кум главы кремлевского режима владимира путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения рф.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

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