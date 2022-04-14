Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука — Finance.ua
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Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука

Сегодня 13:28Фондовый рынок
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Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи МедведчукаСуд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука
Лычаковский районный суд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.
Среди арестованного имущества:
  • моторная яхта;
  • 26 автомобилей;
  • 30 земельных участков;
  • 23 дома;
  • 32 квартиры;
  • 17 паркомест.
Кроме того, под арест также попали доли Медведчука и его жены в уставных капиталах 25 компаний.
Подозреваемый в госизмене нардеп, кум главы кремлевского режима владимира путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения рф.
Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.
По материалам: НВ
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