Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука — Finance.ua

Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука
Сегодня 13:28 — Фондовый рынок Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука
Лычаковский районный суд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.
Среди арестованного имущества:
- моторная яхта;
- 26 автомобилей;
- 30 земельных участков;
- 23 дома;
- 32 квартиры;
- 17 паркомест.
Кроме того, под арест также попали доли Медведчука и его жены в уставных капиталах 25 компаний.
Подозреваемый в госизмене нардеп, кум главы кремлевского режима владимира путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения рф.
Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.
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