Госдеп заявил, что Северная Корея несет ответственность за войну россии против Украины — Finance.ua

Госдеп заявил, что Северная Корея несет ответственность за войну россии против Украины Сегодня 10:43

В Государственном департаменте США заявили, что Северная Корея своим участием в войне россии против Украины способствует затягиванию боевых действий, а следовательно, также ответственна за кровопролитие.

Об этом говорилось на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс

Прямая речь Брюс: «Все довольно просто. Северная Корея не приносит пользы. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, сделали российско-украинскую войну вечной, и они несут за это ответственность».

Она добавила, что США «озабочены непосредственным участием Северной Кореи в войне».

«Развертывание военного контингента Северной Кореи в россии и любая поддержка, оказываемая российской федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены», — подчеркнула Брюс.

Она также отметила, что обучение россией северокорейских солдат прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности, которые вместе «налагают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от КНДР».

Економічна Правда По материалам:

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