Госбюджет получил первый миллиард гривен после возобновления малой приватизации — ФГИУ Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Госбюджет получил первый миллиард гривен после возобновления малой приватизации — ФГИУ

Госбюджет получил 1 млрд грн после возобновления малой приватизации, всего в сентябре-ноябре общая сумма победных торгов составила 1,8 млрд грн.

«Бизнес адаптируется к работе в условиях отключения электроэнергии и возможных блекаутов. Конкуренция на аукционах по приватизации государственного имущества остается на высоком уровне — 4–5 участников в среднем соревнуются на торгах», — отметил директор ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев.

Читайте также В Украине упростили приватизацию госимущества под налоговым залогом: Зеленский подписал закон

За три месяца ФГИУ провел на площадке более 120 аукционов. Так, Мариловский спиртзавод, расположенный в Тернопольской области, принес в госбюджет около 150 млн грн, а Залозецкий спиртзавод — еще 144 млн. Кроме того, еще 185,5 млн грн выторговали за продажу Львовского ювелирного завода.

До конца года Фонд планирует провести еще около 80 аукционов, а в 2023 году — возобновить крупную приватизацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.