Госбюджет получил первый миллиард гривен после возобновления малой приватизации — ФГИУ — Finance.ua
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Госбюджет получил первый миллиард гривен после возобновления малой приватизации — ФГИУ

Казна и Политика
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Госбюджет получил первый миллиард гривен после возобновления малой приватизации — ФГИУ
Госбюджет получил первый миллиард гривен после возобновления малой приватизации — ФГИУ
Госбюджет получил 1 млрд грн после возобновления малой приватизации, всего в сентябре-ноябре общая сумма победных торгов составила 1,8 млрд грн.
Об этом отчитывается Фонд государственного имущества.
«Бизнес адаптируется к работе в условиях отключения электроэнергии и возможных блекаутов. Конкуренция на аукционах по приватизации государственного имущества остается на высоком уровне — 4–5 участников в среднем соревнуются на торгах», — отметил директор ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев.
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За три месяца ФГИУ провел на площадке более 120 аукционов. Так, Мариловский спиртзавод, расположенный в Тернопольской области, принес в госбюджет около 150 млн грн, а Залозецкий спиртзавод — еще 144 млн. Кроме того, еще 185,5 млн грн выторговали за продажу Львовского ювелирного завода.
До конца года Фонд планирует провести еще около 80 аукционов, а в 2023 году — возобновить крупную приватизацию.
По материалам:
Finance.ua
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