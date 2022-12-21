Госбюджет получил первые 3 млрд грн от конфискации активов росбанков — Finance.ua

Госбюджет получил первые 3 млрд грн от конфискации активов росбанков Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Госбюджет получил первые 3 млрд грн от конфискации активов росбанков

В государственный бюджет поступили первые средства, полученные в результате изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в Украине.

Об этом сообщили в Государственной казначейской службе в ответ на запрос группы Trap Aggressor, которая мониторит эффективность санкций.

Речь идет об остатках средств на счетах украинских дочерних российских банков Сбербанка и ВЭБ.рф (Международный резервный банк и Проминвестбанк ), национализация которых состоялась по решению СНБО от 11 мая.

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«Поступление средств в специальный фонд государственного бюджета по коду классификации доходов бюджета 21085000 «Средства, полученные в связи с исполнением закона „Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов“ составляет 3 169 094 303,31 гривна», — уточнили в Госказначействе.

Перерасчет средств произвел Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре.

В свою очередь в Фонде гарантирования по запросу уточнили, что первый транш в государственный бюджет был перечислен за счет остатков средств в гривнах. В скором времени ожидается еще один транш за счет средств, хранящихся на счетах в изъятых российских банках в иностранных валютах.

В Trap Aggressor отмечают, что это первый успешный кейс изъятия российских активов на территории Украины, закончившийся перечислением средств в госбюджет. Согласно недавним правкам в закон «О государственном бюджете Украины», в дальнейшем средства будут отнесены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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