Google отключает от своих серверов подсанкционные российские компании — Finance.ua

Google отключает от своих серверов подсанкционные российские компании

Сегодня 22:13 — Мир

Компания Google сообщила несколько российских провайдеров телекоммуникационных услуг о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Компания перестанет обслуживать компании, подвергшиеся санкциям ЕС и США.

Об этом сообщает «РБК».

От серверов Google уже отключили такие компании, как Радиосвязь (работает под брендом Фокус лайф). Письмо провайдеру направила Raiden Unlimited Company (ирландская «дочка» Google), объяснив, что серверы будут отключены в ближайшее время «в связи с изменениями правовой практики».

В «Радиосвязи» сообщили, что эти серверы отключили 19 мая, а сообщения отправили через несколько дней.

Такое же сообщение, по словам одного из собеседников издания, получил провайдер «МФТИ Телеком». В письме от Google отключения были связаны с тем, что МФТИ находится в списке санкций.

В то же время в компаниях «Ростелеком», «МегаФон» и МТС сообщили, что их не отключали от серверов Google. Еще несколько крупных российских провайдеров отказались комментировать информацию об отключении.

Google устанавливает серверы Global Cache, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к своим сервисам.

На них сохраняется контент, запрашиваемый пользователем, чтобы сократить время доступа пользователей определенного региона к популярному контенту.

Благодаря этому провайдерам удается снизить объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.

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