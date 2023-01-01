Google назвали пять криптовалют, которые искали чаще всего в 2022 году — Finance.ua

Google назвали пять криптовалют, которые искали чаще всего в 2022 году Сегодня 07:52 — Криптовалюта

Google назвали пять криптовалют, которые искали чаще всего в 2022 году

В 2022 году Bitcoin остался в лидерах по запросам в поисковике Google. Однако сниженный спрос на рынке привел к тому, что поиск по словам «купить криптовалюту», по данным Goggle Trends, показал худший результат с февраля 2020 года.

В 2022 году курсы криптовалют сильно пострадали на фоне ужесточения политики ФРС, а также от коллапса криптоплатформ типа FTX, Terra, Celsius Network. Суммарная оценка криптовалютного рынка упала на 70% за год до $770 млрд.

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Портал о финансах DollarGeek собрал данные о том, какие криптовалюты гуглили больше всего. На Bitcoin приходится более 28 млн запросов (4,5 из США).

На втором месте разместился Dogecoin — 5,85 млн запросов в мире. На третьем — Shiba Inu из 4,43 млн запросов.

Интересно, что в США мем-валюта Shiba Inu опередила по популярности DOGE (1,29 млн против 729 тысяч запросов). Четвертое место — Эфириум (3,84 млн запросов в мире). Завершает топ-5 криптовалюта Cardano — ее искали около 1,47 млн раз.

noworries По материалам:

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