Количество всех криптовалют в мире достигло 22 000 — Finance.ua

Количество всех криптовалют в мире достигло 22 000 Сегодня 19:11 — Криптовалюта

Количество всех криптовалют в мире достигло 22 000

Несмотря на то, что рынок криптовалют в 2022 году переживал значительное напряжение под влиянием шквала неблагоприятных событий — регуляторного давления, макроэкономической нестабильности, краха и банкротства многих криптовалютных платформ — он продолжал расти.

Согласно CoinMarketCap, по состоянию на 11 декабря 2022 количество криптовалют впервые в истории достигло отметки в 22 000. А вчера, 14 декабря, виртуальных цифровых активов было уже 22 032.

С 26 июня, когда в последний раз сообщалось о росте крипторынка, количество цифровых активов выросло на 10,15% или на 2030 новых криптовалют. Летом количество цифровых активов суммарно составило 20 002.

Сравнивая последние данные с ситуацией на 1 января 2022 года, когда насчитывалось 16 238 цифровых активов, за текущий год криптоиндустрия выросла на 5 794 новых криптовалют, а это 35,68%-ный прирост.

Вместе с тем, несмотря на новые цифровые активы, Bitcoin сохранил свое доминирование — рыночная капитализация флагманской виртуальной монеты составляет 39,3% от глобального предложения на рынке. За ним традиционно следует Ethereum с капитализацией в 18,6%.

Хотя количество децентрализованных финансовых активов (DeFi) продолжало расти, с 1 января 2022 г. общая рыночная капитализация криптосектора снизилась с 2,2 трлн долларов США до 0,87 трлн долларов США на момент публикации новости. Это падение на 60,44%, или 1,33 трлн долларов США.

Однако на рынке хватает энтузиастов и тех, кто верит в лучшее будущее для отрасли. По результатам опроса, недавно проведённого аналитиками CoinMarketCap, 80% владельцев виртуальных активов верят, что 2023 год для криптовалютного рынка сложится удачно. Скептиков меньше — всего 17%.

Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается самой большой и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через «Дія»!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.