Google Flights будет искать самые дешевые авиабилеты и компенсировать разницу, если цена на них упадет после бронирования — Finance.ua

Google Flights будет искать самые дешевые авиабилеты и компенсировать разницу, если цена на них упадет после бронирования Сегодня 03:04 — Мир

Google Flights будет искать самые дешевые авиабилеты и компенсировать разницу, если цена на них упадет после бронирования

Служба Google Flights создала три способа найти самые дешевые авиабилеты.

Об этом говорится в сообщении компании.

Функция отслеживания цен на авиабилеты Google теперь использует данные ценовых тенденций, чтобы помочь определить, когда будут доступны самые лучшие цены на билеты. Новая статистика будет показывать, в какое время цены обычно были самыми низкими для выбранных дат и направлений ранее.

Например, статистика может подсказать, что дешевле бронировать подобные поездки за два месяца до вылета, или же цена на выбранный рейс обычно снижается ближе к взлету.

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Также пользователи могут включить отслеживание цен. Тогда Google Flights уведомит, когда цены на желаемый рейс значительно упадут.

На некоторые рейсы Google Flights добавила цветной значок гарантии цены, что означает, что данная стоимость авиабилета не снизится до вылета. Если человек забронирует такой рейс, а цена упадет, ему вернут разницу через Google Pay.

theБабель По материалам:

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