Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть — Finance.ua

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Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть

Сегодня 19:32Энергетика
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Американский банк Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на $10, до $135 за баррель, на фоне восстановления глобального спроса и сокращения поставок из россии.
При таких ценах мировые запасы нефти нормализуются к концу 2023 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз группы аналитиков банка под руководством Дэмьена Курвалена и Джеффри Карри.
Утром во вторник Brent торгуется в районе отметки $120 за баррель. С начала года марка подорожала более чем на 50%.
«Негативного импульса для глобального роста по-прежнему недостаточно для ребалансировки запасов при текущих ценах. Цены должны вырасти еще сильнее, чтобы отразить нестабильно низкий уровень мировых резервов», — отметили аналитики Goldman.
Запасы нефти в мире сейчас на 75 млн баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а дефицит предложения в третьем квартале составит около 400 тыс. баррелей в сутки, полагают эксперты.
По их мнению, добыча в россии к концу года сократится на 1 млн баррелей в сутки с майского уровня в 10,8 млн б/с.
По материалам: BIN
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