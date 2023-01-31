Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения — Finance.ua

Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения Сегодня 06:02 — Фондовый рынок

Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения

Испанская Glovo заявила в понедельник, что планирует уволить 250 работников по всему миру из-за падения заказов и неэффективности после того всплеска найма во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters

Увольнения, которые в основном коснутся офисов Glovo в Барселоне, означают сокращение глобальной рабочей силы компании на 6,5%.

«Решение об увольнении в значительной степени повлияет на штаб-квартиру компании в Барселоне в таких сферах, как функции поддержки бизнеса, подбор персонала и данные. Это не повлияет на курьеров, сборщиков или работников на передовой», — заявил исполнительный директор Оскар П’ер.

Читайте также IBM присоединилась к массовым сокращениям в технологическом секторе

Он добавил, что быстрый рост Glovo с момента запуска в 2015 году привел к операционной неэффективности, а падение спроса в четвертом квартале показало, что внешние факторы влияют на эффективность отрасли доставки.

«Текущая макроэкономическая ситуация с ростом процентных ставок и инфляцией снижает покупательскую способность потребителей, и некоторые решают делать заказ реже», — сказал исполнительный директор.

Он добавил, что видение и стратегия компании не изменились.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.