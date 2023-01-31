Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения — Finance.ua
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Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения

Фондовый рынок
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Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения
Glovo присоединяется к сокращениям персонала: кого коснутся увольнения
Испанская Glovo заявила в понедельник, что планирует уволить 250 работников по всему миру из-за падения заказов и неэффективности после того всплеска найма во время пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Увольнения, которые в основном коснутся офисов Glovo в Барселоне, означают сокращение глобальной рабочей силы компании на 6,5%.
«Решение об увольнении в значительной степени повлияет на штаб-квартиру компании в Барселоне в таких сферах, как функции поддержки бизнеса, подбор персонала и данные. Это не повлияет на курьеров, сборщиков или работников на передовой», — заявил исполнительный директор Оскар П’ер.
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Он добавил, что быстрый рост Glovo с момента запуска в 2015 году привел к операционной неэффективности, а падение спроса в четвертом квартале показало, что внешние факторы влияют на эффективность отрасли доставки.
«Текущая макроэкономическая ситуация с ростом процентных ставок и инфляцией снижает покупательскую способность потребителей, и некоторые решают делать заказ реже», — сказал исполнительный директор.
Он добавил, что видение и стратегия компании не изменились.
По материалам:
Економічна Правда
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