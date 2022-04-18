Глава российского Центробанка ждет экономических потрясений из-за санкций — Finance.ua

Санкции в основном затронули финансовый рынок, «но теперь они начнут все больше отражаться на экономике», сказала она.
«Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт», — добавила глава ЦБ рф.
По ее словам, российским компаниям придется адаптироваться. «российским производителям нужно искать новых партнеров, логистику или переходить на выпуск продукции предыдущих поколений», — сказала она.
Экспортерам придется искать новых партнеров и логистические схемы, а «все это потребует времени», сказала Набиуллина.
Она наметила несколько мер, которые помогут экономике адаптироваться. По ее словам, центральный банк рассматривает возможность сделать продажу валютной выручки экспортерами более гибкой, а также тестирует выпуск цифровых рублей, чтобы россияне могли совершать переводы между цифровыми кошельками.
По ее словам, пилотные работы, относящиеся к этому проекту, запланированы на вторую половину года.
Российский центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, когда вступили в силу международные санкции, но затем снизил ее в этом месяце до 17%, отметив сложную экономическую ситуацию и замедление инфляции.