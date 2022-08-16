Глава НБУ призывает правительство к сокращению дефицита госбюджета и минимизации его эмиссионного финансирования — Finance.ua

Глава НБУ призывает правительство к сокращению дефицита госбюджета и минимизации его эмиссионного финансирования Сегодня 11:02 — Финтех и Карты

Глава НБУ призывает правительство к сокращению дефицита госбюджета и минимизации его эмиссионного финансирования

Война с россией переходит в формат затяжной битвы на истощение, поэтому необходимо переформатировать приоритеты экономической политики на игру в долгую, в частности, принять решительные меры по сокращению дефицита госбюджета и его неэмиссионному финансированию.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Несмотря на непопулярность таких сложных решений, сейчас как никогда важно, чтобы правительство взяло на себя политическую ответственность и нашло возможности для сокращения дефицита бюджета, минимизации эмиссионного финансирования дефицита», — написал он.

По его словам, с начала полномасштабной войны дефицит госбюджета значительно расширился и по итогам года может составить 25% ВВП (если вычесть из доходов бюджета международные гранты).

К сожалению, несмотря на все усилия украинской власти и наших партнеров по привлечению военных и финансовых ресурсов за рубежом, этой международной поддержки хватает лишь на частичное финансирование дефицита бюджета, — констатировал глава НБУ.

Он отметил, что в такой ситуации можно финансировать дефицит за счет запасов прошлого, тратя накопленные международные резервы, и по этому пути Украина за семь месяцев уже сократила их с $31 млрд до $22,4 млрд.

«Надолго этого источника не хватит. Кроме того, всегда нужно иметь неприкосновенный запас резервов на случай реализации худших сценариев. Более того, стремительное снижение резервов будет обуславливать дополнительный спрос на валюту и ускорит полноценный кризис платежного баланса», — отметил глава НБУ.

Вторым вариантом является продолжение эмиссионного финансирования, объем которого с начала войны уже достиг 255 млрд грн. Это означает «одновременно обкрадывать граждан через обесценивание их сбережений и доходов в гривне», — отметил Шевченко.

По его словам, в этом варианте выход за обозначенные границы — по 30 млрд грн ежемесячно в этом году и 200 млрд грн на следующий год — грозит скатыванием страны по катастрофической спирали инфляции-девальвации-зарплат, которую Украина уже проходила в 90-х и от которой больше всего страдают наименее обеспеченные граждане, крах финансовой стабильности и утрату контроля над экономическими процессами.

Глава Нацбанка добавил, что даже текущие 22,2% потребительской инфляции за год — это сокращение почти на 1/4 реальных доходов граждан, а с учетом прогнозов ее роста до более 30% и снижения до 20% в 2023 году, по умеренно-оптимистическому прогнозу НБУ, означает снижение за три года покупательной способности гривны почти вдвое.

В качестве альтернативы главы Нацбанка вновь призвал правительство поднять ставки по госзаймам, отмечая: несмотря на рост платежей в будущем этот вариант по своим последствиям гораздо безопаснее, чем вышеперечисленные.

Дополнительно Шевченко рекомендует прозрачно перераспределить ресурсы, которые способна генерировать экономика, на приоритетные направления: контролируемо сократить дефицит бюджета за счет снижения неприоритетных расходов и повышения налогов, которые будут иметь наименьший негативный эффект на восстановление экономической активности.

Читайте также Проблемных кредитов стало больше впервые за длительное время — НБУ

«Нужны решительные меры по сокращению дефицита бюджета. Какими бы непопулярными они ни казались, их сознательное и контролируемое применение является наиболее эффективным вариантом приспособления экономики к войне на истощение и обеспечения основы для победы. Поэтому властям нужно брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения, честно объясняя обществу необходимость соответствующих шагов», — подытожил глава НБУ.

Он добавил, что очень важно не медлить с этим, поскольку чем большие дисбалансы накапливаются, тем сложнее и болезненнее будут будущие решения.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.