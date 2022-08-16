Проблемных кредитов стало больше впервые за длительное время — НБУ — Finance.ua
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Проблемных кредитов стало больше впервые за длительное время — НБУ

Кредит&Депозит
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Объем проблемных кредитов в Украине во время войны начал расти — впервые за длительное время, говорится в обзоре банковского сектора за ІІ квартал 2022 года от НБУ.
«Объем неработающих кредитов начал расти впервые за длительное время: их уровень повысился за ІІ квартал на 2,6 п.п. до 29,7%», — говорится в сообщении.
В целом динамика кредитного портфеля банков во втором квартале, по данным НБУ, была неравномерной. Рост чистых корпоративных гривневых кредитов составил 5,3% (преимущественно усилиями государственных банков), объем валютных кредитов снизился на 7,2% в долларовом эквиваленте.
Чистый розничный кредитный портфель по приведенным данным сократился на 11,1%. Повлияло как уменьшение объемов кредитования, так и рост резервов, отметили в Нацбанке. Во время военного положения ссуды предоставлялись только на текущие потребности клиентов. Ипотечное кредитование и автокредитование почти остановились, сообщили в НБУ.
По материалам:
УНН
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