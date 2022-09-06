Глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС будут преодолевать энергетический кризис — Finance.ua

Глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС будут преодолевать энергетический кризис Сегодня 11:23 — Энергетика

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о мерах, которые планируется предложить государствам-членам ЕС для преодоления энергетического кризиса.

Об этом фон дер Ляен написала в Twitter

«Путин использует энергетику как оружие, сокращая предложение и манипулируя на энергетических рынках. Ему это не удастся. Европа победит», — отметила глава Еврокомиссии.

Читайте также Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ

Она напомнила, что исполнительный орган ЕС готовит предложения, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с высокими ценами на энергетику.

По ее словам, среди этих предложений будут:

сокращение потребления электроэнергии;

установление граничной цены на российский трубопроводный газ;

помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов энергетического сектора;

поддержка производителей электроэнергии, имеющих проблемы с ликвидностью из-за нестабильности рынка.

Ранее Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию, и готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.