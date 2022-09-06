Глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС будут преодолевать энергетический кризис — Finance.ua

Глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС будут преодолевать энергетический кризис
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о мерах, которые планируется предложить государствам-членам ЕС для преодоления энергетического кризиса.
Об этом фон дер Ляен написала в Twitter.
«Путин использует энергетику как оружие, сокращая предложение и манипулируя на энергетических рынках. Ему это не удастся. Европа победит», — отметила глава Еврокомиссии.
Она напомнила, что исполнительный орган ЕС готовит предложения, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с высокими ценами на энергетику.
По ее словам, среди этих предложений будут:
- сокращение потребления электроэнергии;
- установление граничной цены на российский трубопроводный газ;
- помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов энергетического сектора;
- поддержка производителей электроэнергии, имеющих проблемы с ликвидностью из-за нестабильности рынка.
Ранее Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию, и готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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