Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ — Finance.ua
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Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ

Энергетика
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Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ
Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ
Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в ответ на снижение поставок российского газа в Европу.
Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на разработанный документ ЕК.
Его будут обсуждать на семинаре представители 23 стран ЕС 7 сентября и дополнительно обсудят министры энергетики на внеочередной встрече в пятницу, 9 сентября.
Документ определяет два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в случае дальнейших перебоев или даже полного прекращения поставок из россии.
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Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из россии, а второй — создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых «красных зон».
В документе говорится, что у обоих инструментов есть свои плюсы и минусы и не исключают друг друга. Однако он признает, что создание региональных ценовых зон является более сложным для реализации задач и «требует значительной регулятивной и комплексной технической подготовки».
Вместе с тем критики относятся скептически к идее ограничения цен, поскольку она станет бессмысленной, если экспорт российского газа в Европу упадет до нуля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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