Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ — Finance.ua

Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ Сегодня 09:14 — Энергетика

Еврокомиссия разработала два инструмента для ограничения цены на российский газ

Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в ответ на снижение поставок российского газа в Европу.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на разработанный документ ЕК.

Его будут обсуждать на семинаре представители 23 стран ЕС 7 сентября и дополнительно обсудят министры энергетики на внеочередной встрече в пятницу, 9 сентября.

Документ определяет два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в случае дальнейших перебоев или даже полного прекращения поставок из россии.

Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из россии, а второй — создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых «красных зон».

В документе говорится, что у обоих инструментов есть свои плюсы и минусы и не исключают друг друга. Однако он признает, что создание региональных ценовых зон является более сложным для реализации задач и «требует значительной регулятивной и комплексной технической подготовки».

Вместе с тем критики относятся скептически к идее ограничения цен, поскольку она станет бессмысленной, если экспорт российского газа в Европу упадет до нуля.

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