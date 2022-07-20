Глава Еврокомиссии не исключает полного или частичного прекращения поставок российского газа зимой — Finance.ua
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Глава Еврокомиссии не исключает полного или частичного прекращения поставок российского газа зимой

Энергетика
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Глава Еврокомиссии не исключает полного или частичного прекращения поставок российского газа зимой
Глава Еврокомиссии не исключает полного или частичного прекращения поставок российского газа зимой
Европейский союз разработал экстренные планы по сокращению потребления газа на фоне опасений, что россия может прекратить его поставки зимой.
Об этом на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает The Guardian.
«россия нас шантажирует. россия использует энергию как оружие. И поэтому в любом случае, будь то частичное прекращение поставок российского газа или полное прекращение поставок, Европа должна быть готова», — заявила фон дер Ляен.
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Еврокомиссия также представила план «Экономьте газ для безопасной зимы». В плане предлагается цель добровольного сокращения потребления газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Для достижения этой цели в нем излагаются различные меры, посредством которых государства-члены могут поощрять снижение спроса и потребления газа государственным сектором, предприятиями и домохозяйствами. До конца сентября государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях, включив в них запланированные меры по сокращению спроса.
Комиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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