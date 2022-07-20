ЕС хочет добровольно сократить потребление российского газа на 15% — Finance.ua

ЕС хочет добровольно сократить потребление российского газа на 15% Сегодня 11:45 — Энергетика

ЕС хочет добровольно сократить потребление российского газа на 15%

Европейский Союз рассматривает возможность добровольного сокращения на 15% потребления природного газа странами-членами уже со следующего месяца — на фоне опасений, что россия может прекратить поставки энергоресурсов.

Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg

«Согласно плану, который получил название „Экономьте газ для безопасной зимы“, Еврокомиссия планирует рекомендовать шаги, включающие сокращение услуг отопления и кондиционирования, а также определенные рыночные меры», — уточняется в публикации.

Читайте также Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет

Отмечается, что план должен быть обнародован в среду.

«Еврокомиссия работает, исходя из предположения, что россия не возобновит полные поставки через трубопровод Nord Stream 1, который был закрыт в начале этого месяца на ремонт», — заявил в этой связи во вторник комиссар по бюджету Йоханнес Ган. Эта мера потребует одобрения государств-членов, которое комиссия может пригласить уже на следующей неделе во время экстренной встречи министров энергетики.

Сообщается, что большая группа стран выступает против обязательных сокращений. Они отмечают, что национальные правительства уже имеют планы на случай чрезвычайных ситуаций и сократят спрос независимо от того, обязывает ли их ЕС.

Как сообщалось, на прошлой неделе Европейская комиссия представила новые предложения, так называемый правовой пакет «продления и присоединения», призванный повысить эффективность санкций, введенных против россии, и устранить пути для их обхода.

Новые предложения, в частности, предусматривают введение эмбарго на поставку российского золота, усиление финансового контроля за «замороженными» активами, расширение перечня лиц и подпадающих под санкции учреждений. Еврокомиссия также предлагает продлить санкции еще на шесть месяцев до следующего их пересмотра в конце января 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.