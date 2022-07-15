Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет — Finance.ua
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Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет

Энергетика
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Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет
Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет
Европа обошла Азию и стала крупнейшим потребителем американской нефти впервые за шесть лет.
Об этом пишет Bloomberg.
С января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей сырой нефти, в то время как Азия получила 191,1 миллиона баррелей.
В последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.
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Это изменение потоков нефти подчеркивает, насколько существенно вторжение россии в Украину переориентировало поставки энергоресурсов. Пытаясь прекратить финансирование войны путина, США и другие страны ввели санкции в отношении российской нефти.
В результате больше европейских стран обратились к США за импортом нефти, в то время как россия предлагает свою сырую нефть с большими скидками таким странам, как Индия и Китай, которые не ввели никаких запретов.
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Добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности Азии и Европы. Кроме того, Ближний Восток, кажется, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.
Крупнейшие производители в регионе Саудовская Аравия и ОАЭ уже пытаются выполнить свои обязательства по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Другие поставщики, например Ливия, борются с политическими беспорядками, ограничивающими экспорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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