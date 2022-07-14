МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти — Finance.ua

МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти Сегодня 08:33 — Энергетика

Мировая добыча нефти выросла к маю на 690 тысяч баррелей в сутки, до 99,5 миллионов баррелей в сутки, сообщается в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Прайм.

«Глобальная добыча выросла на 690 тысяч баррелей в сутки, до 99,5 миллиона баррелей в сутки в июне, в связи с более высокими потоками из США и Канады, компенсировавшими значительные потери от техобслуживания в Казахстане и небольшого снижения добычи другими производителями», — говорится в материалах МЭА.

По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки и достигнет 101,3 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что поставки из стран ОПЕК+ увеличатся всего на 380 тысяч баррелей в сутки в течение этого периода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.