Гетманцев против печатания гривны — Finance.ua

Гетманцев против печатания гривны Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Гетманцев против печатания гривны

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев уверяет, что для покрытия дефицита бюджета в 2024 году будет достаточно повышения налогов, но в следующем году могут появиться новые потребности.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

«Пока что позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые мы проголосовали в первом чтении. Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где у нас пока нет 100% уверенности в отношении привлечение всех тех объемов внешней помощи, которая нам потребуется», — сказал он.

По его словам, сейчас нет оснований повышать ставку НДС, но во власти не исключают, что такое решение может появиться в будущем.

Гетманцев отметил, что автором предложения о повышении ставки НДС может выступить только правительство.

Гетманцев убежден, что нет альтернативы повышению налогов при нынешней ситуации.

Українські Новини По материалам:

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