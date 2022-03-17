Гетманцев предлагает изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение цен — Finance.ua

Гетманцев предлагает изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение цен

Сегодня 15:01 — Личные финансы

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает правительству и военному руководству страны рассмотреть возможность изъятия имущества тех представителей бизнеса, которые во время военного положения существенно и немотивированно повышают цены на услуги по проживанию, транспортировке и на ряд товаров.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности в пользу Украинской армии в соответствии с законами военного времени», — написал Гетманцев.

Он подчеркнул, что считает такую деятельность не бизнесом, а мародерством.

«Прошу правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры», — отметил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Бюро экономической безопасности просит украинцев сообщать о необоснованном повышении цен на жилье, товары и услуги;

там призвали сообщать о таких случаях Бюро экономической безопасности — оно будет оперативно уведомлять Территориальную оборону и фиксировать их для дальнейшего расследования в мирные времена. Обращаться можно по адресу электронного ящика: zvernennya@esbu.gov.ua или с помощью телеграм-бота https://t.me/StopOverpriceBot;



https://t.me/StopOverpriceBot; ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил арендодателей, что повышение цен на жилье приравнивается к мародерству. Поэтому за это предполагается наказание. Подобные заявления звучали и в других украинских городах, например, во Львове и Ахтырке.

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