Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро — Finance.ua
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Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро

Сегодня 15:15Казна и Политика
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Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро. Средства пойдут в госбюджет Украины.
Об этом сообщает пресслужба Минфина.
Средства предоставляются в рамках Проекта «ММСП-Финансирование COVID-19» и будут направлены в государственный бюджет на рефинансирование затрат, понесенных в рамках государственных программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%».
В соответствии с условиями соглашения, кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита — 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.
Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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