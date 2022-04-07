Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро — Finance.ua

Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро

Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро. Средства пойдут в госбюджет Украины.

Об этом сообщает пресслужба Минфина.

Средства предоставляются в рамках Проекта «ММСП-Финансирование COVID-19» и будут направлены в государственный бюджет на рефинансирование затрат, понесенных в рамках государственных программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%».

В соответствии с условиями соглашения, кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита — 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.

Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций.

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